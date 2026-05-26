Clima en Nuevo León: ¿Lloverá Hoy 26 de Mayo de 2026?

Una madrugada de martes 26 de mayo de tormentas en la zona metropolitana de Monterrey nos brinda temperaturas muy agradables al inicio de la jornada de 21˚ a 23˚ con Buena calidad del aire y lluvias en diferentes sectores de la ciudad. El cielo nublado nos acompañará a lo largo de este día ayudará a detener las máximas cerca de los 28˚ a 29˚.

La probabilidad de lluvia vuelve a tener un incremento por la tarde.

Un Centro de Baja Presión y el Canal de Baja Presión cruza por el estado de Coahuila provocando fuertes tormentas al norte del estado y frontera con Texas.

La inestabilidad se ha extendido a lo largo de la Sierra Madre Oriental provocando las lluvias y tormentas de esta madrugada y por la tarde.

Probabilidades de lluvia para fin de semana

A partir de mañana las condiciones regresan a la estabilidad que se puede extender para el miércoles, jueves y viernes. El sábado pudieran regresar las probabilidades de lluvia y se pueden extender para la siguiente semana.

Segunda Onda Tropical de la temporada ingresa al sureste de México y trae consigo nuevas probabilidades de lluvia para aquel sector del país.

Ayer se desarrollaron fuertes lluvias en la Ciudad de México y Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Hoy pueden fortalecerse las lluvias para Chiapas y Oaxaca.

Por otra parte, los canales de Baja Presión en el interior del territorio nacional mantendrán las condiciones de lluvia dispersas y el aporte de humedad de ambos litorales. Esta tarde las lluvias se esperan en el noreste, centro, sureste y península de Yucatán.