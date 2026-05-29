¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 29 de Mayo de 2026 para Nuevo León?

Iniciamos el último fin de semana de mayo en condiciones muy agradables en la zona metropolitana de Monterrey, con temperaturas de 21˚ a 24˚, cielo nublado y buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental a las 6 de la mañana.

Durante el resto del día se espera que la condición del cielo cambie a medio nublado y la temperatura incremente hasta alcanzar máximas de 33˚ a 34˚. Será una tarde calurosa y muy bochornosa, ya que la sensación térmica pudiera alcanzar los 37˚, debido a que la humedad en el ambiente puede estar por arriba del 50%.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán a lo largo del fin de semana, con máximas por arriba de 32˚ a 33˚ para sábado y domingo. Se espera que el cielo permanezca medio nublado y que las probabilidades de lluvia aparezcan por las mañanas nubladas cerca del 20%, desapareciendo durante el resto del día, brindándonos un fin de semana caluroso para despedir al mes de mayo, que ha resultado muy lluvioso.

Canal de baja presión en México

Para este día, los sistemas meteorológicos relevantes se encuentran lejos del noreste del país. Un extenso canal de baja presión cruza del centro-occidente al norte de Chihuahua, donde se convierte en una línea seca que provocará viento moderado a fuerte.

Sobre el sureste, un centro de baja presión y un canal de baja presión seguirán ocasionando lluvias para la península de Yucatán. Este patrón atmosférico se repetirá durante el fin de semana.

Frente a la costa del Pacífico, pero muy lejos del territorio nacional, se desarrolla una zona de inestabilidad con 60% de potencial ciclónico que pudiera generar el primer ciclón de la temporada.

El lunes 1 de junio inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. Al momento no hay actividad bajo monitoreo.