¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 29 de Mayo de 2026 para Nuevo León?

Entérate del pronóstico del clima con Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Fin de semana en Monterrey: mañanas nubladas y tardes bochornosas con temperaturas de hasta 34˚. Conoce el pronóstico completo y cómo despediremos mayo con Mauro Morales.

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