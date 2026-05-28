¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Este Jueves 28 de Mayo? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales.

Cerro en MonterreyFoto: N+

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Amanecer nublado y agradable en Monterrey con 24 grados. Sin lluvias para Nuevo León hoy. Conoce el pronóstico completo con Mauro Morales y prepárate para el fin de semana.

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