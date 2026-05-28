¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Este Jueves 28 de Mayo? Estas son las Temperaturas

Muy agradable amanecer en Monterrey y su zona metropolitana, con temperaturas alrededor de los 24 grados, cielo nublado y aceptable calidad del aire en la zona Universidad, mientras que en el resto se reporta buena calidad del aire a las 7:00 de la mañana.

Para el resto del jueves 27 de mayo se espera que permanezca el cielo medio nublado y la temperatura incremente de los 31 a los 33 grados, con mínimas probabilidades de lluvia para hoy y mañana.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se ubica al noroeste del país provocando un refresco en las temperaturas. El canal de baja presión cruza sobre Zacatecas, Durango y Chihuahua, alejándose de Nuevo León.

La vaguada en la altura se ha desplazado al Golfo de México y se extenderá hasta la Península de Yucatán, donde se espera que active fuertes lluvias y tormentas. La onda tropical número 2 de la temporada se aleja frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, dejando mucha inestabilidad asociada con lluvias.

Sin pronóstico de lluvia para Nuevo León

El patrón atmosférico se repetirá para el día de mañana viernes, dejando condiciones estables sobre el noreste de México, por lo que las lluvias estarán alejadas de Monterrey en los siguientes días.

Será hasta el domingo o lunes cuando las lluvias puedan regresar a la región a causa de un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México, Tamaulipas y Nuevo León.

Para el martes, un nuevo frente frío puede aproximarse al sur de Texas, fortaleciendo las probabilidades de lluvia al 60 por ciento y manteniendo las máximas alrededor de los 30 grados a lo largo de la siguiente semana, con probabilidades de lluvia a partir del lunes con 35 por ciento y del miércoles en adelante con 50 por ciento. Pudiera ser una semana lluviosa.