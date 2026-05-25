¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Hoy 25 de Mayo de 2026? Estas Son Las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Nuevo León inicia la semana con cielo medio nublado y temperaturas de hasta 31˚. Las lluvias podrían regresar el fin de semana. Descubre el pronóstico completo con Mauro Morales.

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¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Hoy 25 de Mayo de 2026? Estas Son Las Temperaturas