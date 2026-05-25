¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Hoy 25 de Mayo de 2026? Estas Son Las Temperaturas

Esta mañana de lunes en Monterrey y su zona metropolitana se presentan condiciones de cielo medio nublado, buena calidad del aire y temperaturas que inician la jornada desde los 20˚ en los aeropuertos y dentro de la ciudad de 22˚ a 26˚.

Para el resto del día se esperan condiciones de medio nublado y máximas de 30˚ a 31˚ con mínimas probabilidades de lluvia.

Para mañana alternaremos un día nublado con probabilidad de lluvia del 20% por la mañana y 40% por la tarde, para después dar paso a varios días con pocas lluvias para el miércoles, jueves y viernes.

Al momento se aprecia que las lluvias pueden regresar el fin de semana con 60% a 70%. Las temperaturas podrían quedarse para mañana con 28˚ a 29˚ y del miércoles en adelante, incrementar de 31˚ a 33˚.

Frente Frío en México

El día de hoy, el Frente Frío se ha retraído al noreste de Texas, la Vaguada en la altura se encuentra sobre el Golfo de México y alcanza a tocar el sureste del país.

Los Canales de Baja Presión se encuentran en el interior del territorio nacional y una nueva Onda Tropical, la número 2 de la temporada se aproxima sobre Centroamérica. En las siguientes 24 horas estará cruzando por el sureste mexicano.

Se espera una semana con menores probabilidades de lluvias que pudieran hacerse presentes hacia el final de la semana y el inicio de la próxima semana.

El calor será bochornoso debido a la presencia de las lluvias de este fin de semana. Los acumulados de precipitación ya superaron el promedio histórico para Monterrey.