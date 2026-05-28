Revelan al Artista de K-pop que se Presentará en el FIFA Fan Festival de Monterrey

El artista surcoreano DPR Ian fue confirmado como uno de los invitados musicales del FIFA Fan Festival que se realizará en Monterrey como parte de las actividades rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El anuncio fue realizado este jueves 28 de mayo por autoridades estatales, quienes revelaron que el cantante y compositor de rock y pop alternativo se presentará el próximo 23 de junio en el Parque Fundidora, recinto que será sede de distintas actividades culturales y musicales relacionadas con el torneo internacional.

La noticia generó gran expectativa entre los fanáticos del género en Nuevo León y otras partes del país, ya que desde hace semanas existían rumores sobre la posible llegada de un artista coreano al evento. En redes sociales incluso se especulaba sobre la participación de agrupaciones mundialmente conocidas, lo que incrementó la atención en torno al anuncio oficial.

¿Quién es DPR Ian?

DPR Ian, cuyo nombre real es Christian Yu, es reconocido por su propuesta musical que mezcla K-pop, R&B, rock y sonidos alternativos. Además de su carrera como cantante, también ha destacado por la producción visual de sus videos y presentaciones, convirtiéndose en una de las figuras más populares de la escena surcoreana internacional.

El FIFA Fan Festival en Monterrey contempla conciertos, activaciones, transmisiones de partidos y actividades para aficionados de distintos países durante el Mundial de 2026.