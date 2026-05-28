Revelan al Artista de K-pop que se Presentará en el FIFA Fan Festival de Monterrey

El cantante surcoreano se presentará en Parque Fundidora como parte de las actividades rumbo al Mundial en Monterrey

DPR IanFoto: DPRIAN / X

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DPR Ian llega a Monterrey para el FIFA Fan Festival. El 23 de junio, el Parque Fundidora vibrará con su mezcla de K-pop, R&B y rock. ¿Estás listo para el espectáculo?

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