Abren Compuertas de la Presa La Boca por Lluvias en Santiago, Nuevo León

El nivel del agua en la Presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, excedió hasta la zona del malecón debido a las fuertes lluvias registradas durante las primeras horas del día, originadas por la entrada del frente frío número 2.

Ante esta situación, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó sobre la realización de maniobras hidráulicas para la apertura de compuertas de la Presa La Boca, en punto de las 09:00 de la mañana.

Las autoridades de Protección Civil informaron que la apertura de las compuertas no representa un riesgo para las comunidades aledañas; sin embargo, exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar el cruce de zona afectadas por las lluvias.

El el último reporte de la CONAGUA, se informó que la presa se encuentra al 93.18%, casi a su máxima capacidad, tras las recientes lluvias que trajo consigo el frente frío número 2 de la temporada en el estado de Nuevo León.

El equipo de N+ Monterrey que se trasladó hasta la Presa La Boca, documentó durante las primeras horas del día el agua subió hasta llegarles a las rodillas en la zona del malecón donde suelen transitar los visitantes.

Minutos más tarde el nivel del agua descendió ligeramente, y dejó ver una gran cantidad de basura en la zona. Además, personas que trabajan en el sitio realizaron el aseguramiento de los embarcaderos para evitar

De igual manera, las autoridades llevaron a cabo el cierre de la circulación para los vehículos en la Carretera Nacional, con dirección hacia La Cortina, en el municipio de Santiago, debido al incremento en el nivel del agua.

Con información de Lupita Sánchez | N+

SHH