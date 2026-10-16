Accidentes

Abren Compuertas de la Presa La Boca por Lluvias en Santiago, Nuevo León

El nivel del agua subió hasta extenderse a la zona del malecón y se realizó el cierre vial de la Carretera Nacional

Sube nivel de agua en la Presa La BocaEl agua de la Presa La Boca se extendió hasta la zona del malecón. Foto: N+

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