Chocan contra Ambulancia y Huyen en Escobedo, NL; Hay Un Herido

Un choque en el cruce de la carretera a Laredo y la avenida Adolfo López Mateos en Escobedo dejó como saldo una ambulancia fuera de circulación y una persona lesionada

Choque de ambulanciaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una ambulancia de Hidalgo fue impactada por el conductor de un vehículo en estado de ebriedad en Escobedo, dejando un herido. Los responsables huyeron. Descubre cómo ocurrió este accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+