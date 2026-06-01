Chocan contra Ambulancia y Huyen en Escobedo, NL; Hay Un Herido

Se registró un choque en la carretera a Laredo y la avenida Adolfo López Mateos, en el municipio de Escobedo, que dejó como saldo una ambulancia fuera de circulación y una persona lesionada durante la madrugada del lunes 1 de Junio de 2026.

El percance ocurrió en una zona considerada de alto riesgo, frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el cruce de la carretera a Laredo y la avenida Adolfo López Mateos.

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De acuerdo con la información recabada, una ambulancia del municipio de Hidalgo se dirigía a su base luego de haber trasladado a unos pacientes a un hospital, cuando ocurrió el accidente. La unidad circulaba sobre la carretera a Laredo en dirección de sur a norte, cuando al incorporarse al cruce con la avenida Adolfo López Mateos, donde presuntamente contaba con luz verde del semáforo, fue impactada por un vehículo particular.

Vehículo presuntamente se pasó el alto

El automóvil involucrado, en color blanco, habría salido desde el otro extremo de la zona de quintas y, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente no respetó la señal de alto, ya que habría cruzado con luz roja, impactando a la ambulancia por un costado.

Autoridades señalan que los tripulantes del vehículo particular presuntamente circulaban en aparente estado de ebriedad, lo que será parte de las investigaciones correspondientes. Tras el fuerte impacto, del vehículo particular descendieron dos personas, quienes huyeron del sitio, dejando abandonado a uno de los pasajeros lesionados al interior de la unidad.

Los paramédicos que viajaban en la ambulancia resultaron ilesos tras el percance, aunque la unidad quedó fuera de circulación debido a los daños ocasionados por el choque. Al lugar arribaron paramédicos del municipio de Zuazua que transitaban por la zona y brindaron apoyo inmediato a sus colegas y a la persona lesionada.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad del accidente y dar con los responsables que huyeron del lugar tras el percance.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

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