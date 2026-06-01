Choque entre Tres Camionetas Deja Dos Heridos en Monterrey; Conductores Eran Primos

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y elementos de Tránsito de Monterrey se registró la mañana de este lunes 1 de junio luego de un choque múltiple en el que participaron tres camionetas sobre la avenida Palacio de Justicia, dejando como saldo dos personas heridas.

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El accidente ocurrió en el interior de la colonia Ferrocarrilera, generando la presencia inmediata de autoridades para atender la emergencia y controlar la circulación en la zona. De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el accidente participaron tres camionetas. El fuerte impacto provocó que dos personas resultaran lesionadas, quienes fueron atendidas en el sitio por los cuerpos de auxilio.

Lo que llamó la atención de este hecho es que dos de los conductores involucrados en el choque resultaron ser primos, quienes circulaban en el interior de la colonia al momento del accidente.

Impacto contra vehículo estacionado

Según los reportes, los conductores de las camionetas habrían perdido el control de sus unidades, provocando el fuerte encontronazo que terminó por impactar también a una camioneta que se encontraba estacionada justo frente a un domicilio. El incidente generó daños materiales considerables en las tres unidades involucradas, además de las dos personas lesionadas.

Tras el choque, la avenida Palacio de Justicia, a la altura de la calle Cuoto, fue cerrada completamente a la circulación vehicular mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos siniestrados.

Elementos de tránsito trabajaron en el lugar para desviar la circulación y evitar mayores afectaciones a los automovilistas que transitan por la zona. Los dos lesionados fueron atendidos por paramédicos en el sitio del accidente y posteriormente quedaron en espera del pase médico correspondiente para su traslado o valoración médica más detallada. El reporte concluye con daños materiales y dos personas heridas, mientras continúan las labores de retiro de las unidades y normalización del flujo vehicular.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

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