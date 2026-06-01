Choque entre Tres Camionetas Deja Dos Heridos en Monterrey; Conductores Eran Primos

Dos personas resultaron heridas tras un choque múltiple entre tres camionetas en la avenida Palacio de Justicia, en Monterrey.

Choque entre tres camionetas en MonterreyFoto: N+

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Choque entre tres camionetas deja dos heridos en Monterrey. Lo curioso: dos conductores eran primos. Autoridades piden precaución en la zona mientras se normaliza el tráfico.

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