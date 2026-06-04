Conductor de Tráiler Sale Ileso de Aparatoso Choque en Galeana, NL

El aparatoso accidente dejó al conductor responsable con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Choque de traileresFoto: PC Galeana

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Aparatoso accidente en Galeana: tráileres chocan y el conductor responsable sobrevive sin heridas graves. La circulación se vio afectada. Descubre más sobre este incidente en Nuevo León.

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