Conductor de Tráiler Sale Ileso de Aparatoso Choque en Galeana, NL

Un fuerte accidente entre dos tráileres fue captado en video la tarde del martes sobre la carretera Matehuala-Saltillo, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Las imágenes, muestran el momento en que una unidad termina impactándose contra otro tráiler que se encontraba detenido sobre la vía. La fuerza del choque provocó severos daños materiales en ambas unidades y generó momentos de tensión entre los automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con información de Protección Civil de Galeana, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 182 de la mencionada carretera. Tras recibir el reporte, elementos de auxilio se movilizaron al sitio para brindar atención a los involucrados y evaluar los riesgos derivados del accidente

Conductor sale ileso de impacto

Las autoridades informaron que el conductor del tráiler que provocó el impacto resultó lesionado; sin embargo, las heridas sufridas no ponen en peligro su vida. Después de recibir atención prehospitalaria, el operador fue valorado por personal médico.

El accidente ocasionó afectaciones a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas. Asimismo, elementos de seguridad y personal de emergencias implementaron medidas para prevenir otro incidente en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del choque, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el percance.