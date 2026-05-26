Encuentra Cuerpo de Hombre Reportado como Desaparecido en Río Salado en Vallecillo, Nuevo León

Autoridades de rescate confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido luego de caer al Río Salado, ubicado en el municipio de Vallecillo, Nuevo León. Este hecho se habría registrado durante este lunes 25 de mayo.

Fueron autoridades de Protección Civil de Vallecillo quienes recibieron el reporte de un hombre desaparecido al interior del Río Salado, por lo que de inmediato los rescatistas comenzaron con un operativo de búsqueda para tratar de localizar a la persona. Testigos señalaron que el sujeto habría caído a este cuerpo de agua, momento en el que dejó de ser visible.

Minutos más tarde a este sitio también hizo presencia el equipo Axolotes de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron con las labores necesarias para poder encontrar al hombre desaparecido. Fue hasta las 3:20 de la tarde cuando se confirmó que el sujeto había sido localizado sin signos vitales. Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles.

Encuentran cuerpo de persona reportada como desaparecida en un río en Cadereyta

Otro caso similar se registró durante el medio día del 25 de mayo, cuando autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo al interior de un río en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. La persona fallecida era buscada desde el 24 de mayo, cuando ciudadanos reportaron su desaparición luego de caer a este sitio.

En este operativo de búsqueda participaron rescatistas de Protección Civil de Cadereyta y del estado, así como binomios caninos entrenados para localizar a personas desaparecidas bajo el agua. Hasta el momento el sujeto encontrado sin vida no ha sido identificado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más datos de este hecho.

DAGM