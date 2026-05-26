Encuentra Cuerpo de Hombre Reportado como Desaparecido en Río Salado en Vallecillo, Nuevo León

Luego de llevar a cabo un operativo de búsqueda en el Río Salado, rescatistas localizaron el cuerpo de un hombre

Localizan cuerpo en Río SaladoFoto: PCNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallan cuerpo de hombre en Río Salado, Vallecillo. Protección Civil lideró búsqueda tras reporte de desaparición. Información en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Encuentra Cuerpo de Hombre Reportado como Desaparecido en Río Salado en Vallecillo, Nuevo León