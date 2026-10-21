Accidentes

Familia de Osmar Exige Justicia tras Atropello Mortal en Santa Catarina, Nuevo León

A más de un mes de los hechos, sus padres solicitan apoyo ciudadano para localizar a dos motociclistas que presenciaron el incidente y podrían aportar datos clave a las autoridades.

Buscan testigos para fortalecer investigación por muerte de joven.Buscan testigos para fortalecer investigación por muerte de joven. Foto: N+

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Familia de Osmar busca justicia tras su atropello mortal en Santa Catarina. Necesitan testimonios de dos motociclistas que presenciaron el accidente.

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