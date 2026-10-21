Familia de Osmar Exige Justicia tras Atropello Mortal en Santa Catarina, Nuevo León

A más de un mes de la muerte de un adolescente de 15 años, sus padres buscan a dos motociclistas que presenciaron los hechos y podrían aportar información para identificar al conductor que lo atropelló y huyó del lugar.

Se trata de Dubier Osmar Escobedo Martínez, quien perdió la vida el pasado 12 de septiembre tras ser atropellado en las inmediaciones de la carretera Santa Catarina-García.

La familia del menor solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a las personas que se detuvieron a auxiliarlo, pues sus testimonios podrían contribuir al avance de las investigaciones y a dar con el presunto responsable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familia de Dubier Osmar Busca Testigos para Esclarecer Muerte su Hijo en Nuevo León

De acuerdo con los padres, una pareja que viajaba en un automóvil Volkswagen Jetta estuvo presente durante el accidente y uno de sus ocupantes ya se comunicó con ellos para aportar información. Sin embargo, todavía buscan a dos motociclistas que también se detuvieron para ayudar al adolescente.

Según el testimonio de la familia, los motociclistas incluso intentaron detener al conductor involucrado, pero este logró escapar.

Los padres señalaron que necesitan más testimonios para fortalecer la información que se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Asimismo, expresaron su inconformidad ante la falta de avances para localizar al presunto responsable.

Osmar era estudiante de la Preparatoria 23 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde era recordado por sus familiares y compañeros.

Ante esta situación, sus padres reiteraron el llamado a quienes hayan presenciado el atropello para que se comuniquen con ellos y proporcionen cualquier dato que permita esclarecer lo ocurrido.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con la familia al número 818680264, con la finalidad de aportar testimonios que contribuyan a la investigación y permitan avanzar en la búsqueda del conductor que huyó tras el accidente.