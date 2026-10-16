Hombre Queda Atrapado por la Corriente del Río Santa Catarina en Guadalupe, NL

Un hombre quedó atrapado en medio de la fuerte corriente del río Santa Catarina, a la altura del Puente de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia para realizar las labores de rescate ante el riesgo de que fuera arrastrado por el agua.

En los hechos se observa a la persona en una zona del cauce, mientras la corriente fluye con fuerza a su alrededor. La situación generó preocupación debido al peligro que representa permanecer en el río, especialmente cuando el nivel y la velocidad del agua pueden cambiar en cuestión de minutos.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de Bomberos de Guadalupe se preparaba para acudir al sitio e iniciar las maniobras necesarias para poner a salvo al hombre. Se esperaba que las acciones se llevarán a cabo en coordinación con elementos de Protección Civil de Nuevo León, debido a las condiciones de riesgo que implica este tipo de intervención.

Se advirtió que el rescate también representa un desafío para los propios elementos de emergencia, quienes deben evaluar cuidadosamente las condiciones del terreno y la fuerza de la corriente antes de acercarse a la persona atrapada.

Hasta el momento de la información difundida, no se habían proporcionado detalles sobre la identidad del hombre ni se había confirmado el resultado de las maniobras de rescate.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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