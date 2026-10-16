Accidentes

Hombre Queda Atrapado por la Corriente del Río Santa Catarina en Guadalupe, NL

Bomberos y Protección Civil se preparaban para rescatar al hombre de la corriente

Hombre atrapado en el Río Santa CatarinaRescate en río Santa Catarina.Foto: Jose Rojas

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Un hombre quedó en riesgo de ser arrastrado por la corriente a la altura del Puente de Guadalupe.

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