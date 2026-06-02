Incendio Consume Bodega Abandonada en Monterrey, Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este martes 2 de junio luego de que un incendio consumiera una bodega abandonada ubicada en la colonia Heroes del 47, en el municipio de Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León acudieron al inmueble para combatir las llamas, las cuales se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de materiales y desechos acumulados en el lugar, así como por las condiciones de viento registradas en la zona.

El siniestro ocurrió en una antigua bodega de materiales para construcción. A la llegada de los rescatistas, el fuego ya consumía diversos objetos almacenados en el interior, entre ellos vehículos abandonados, muebles en desuso, llantas, pedazos de concreto y otros residuos.

Las labores para controlar el incendio se prolongaron por varios minutos debido a la magnitud del fuego y a la gran cantidad de material combustible presente en el sitio.

Detienen a una persona en incendio

Durante la atención de la emergencia arribaron los propietarios del inmueble, quienes señalaron que de manera frecuente personas en situación de calle ingresaban al predio y utilizaban el lugar para almacenar diversos objetos.

Autoridades informaron sobre la detención de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presuntamente estaría relacionado con el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo ya contaba con denuncias previas por otros delitos.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas que originaron el incendio y establecer si hubo alguna acción intencional detrás del siniestro.

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente. Sin embargo, los daños materiales en la bodega fueron considerables.