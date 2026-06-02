Incendio Consume Bodega Abandonada en Monterrey, Nuevo León

Un incendio consumió una bodega abandonada en la colonia Heroes del 47, en Monterrey, provocando una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Bodega incendiadaFoto: N+

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Una bodega en Monterrey arde en llamas, provocando intensa movilización. Autoridades investigan si fue intencional. Conoce los detalles del incidente.

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