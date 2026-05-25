Investigan Muerte de Coreano Dentro de su Departamento en Apodaca

Un ciudadano coreano de 56 años fue encontrado sin vida la mañana de este lunes dentro del baño de su departamento en el fraccionamiento Dream Lagoons,

Departamentos donde muere coreanoFoto: N+

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Un ciudadano coreano es encontrado muerto en Apodaca. La Fiscalía investiga para esclarecer el caso. Conoce los detalles de esta investigación en curso.

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