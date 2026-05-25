Investigan Muerte de Coreano Dentro de su Departamento en Apodaca

Un hombre de origen coreano fue localizado sin vida la mañana de este lunes 25 de mayi al interior del baño de su departamento en el municipio de Apodaca, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El hallazgo ocurrió en un edificio de departamentos ubicado cerca del cruce de la avenida Laguna de Zempoala y Río Yaqui, en el fraccionamiento Dream Lagoons, donde una empleada de limpieza encontró a la víctima inconsciente dentro del área del baño.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre tenía 56 años y fue identificado extraoficialmente como Kim Chehyun. Según relató la trabajadora a las autoridades, el ciudadano coreano no padecía enfermedades conocidas ni había manifestado algún malestar recientemente.

Inicia investigación por muerte de coreano

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía de Apodaca acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras se esperaba la llegada de agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía estatal.

Peritos realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento y descartar cualquier indicio de violencia dentro del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información oficial sobre la causa de muerte, por lo que será a través de la autopsia correspondiente como se determine qué provocó el deceso del ciudadano extranjero.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que continuará con las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.