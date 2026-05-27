Investigan Muerte de Menor de 14 Años en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades investigan la muerte de una menor de 14 años en la Colonia Luis Echeverría en el municipio de Santa Catarina

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Una menor de 14 años muere en Santa Catarina. A pesar de los esfuerzos de paramédicos, no sobrevivió. La Fiscalía de Nuevo León investiga. Detalles del caso aquí.

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