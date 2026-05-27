Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León investigan la muerte de una adolescente de 14 años de edad, ocurrida en un domicilio ubicado en la colonia Luis Echeverría, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte de los hechos se registró alrededor de las 02:00 de la tarde en una casa localizada sobre la calle conocida como Primera Avenida, entre las calles “D” y “E”, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades municipales. Tras el llamado de emergencia, al sitio arribaron paramédicos y elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina, quienes ingresaron al domicilio para brindar atención a la menor de edad, quien fue localizada inconsciente en la sala de la casa

En el lugar también se observó a una vecina de la zona realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de ayudar a la adolescente mientras llegaban los cuerpos de auxilio. Posteriormente, los paramédicos y rescatistas continuaron con las maniobras de reanimación para tratar de que la menor reaccionara; sin embargo, después de varios minutos confirmaron que la adolescente de 14 años ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad resguardaron el área para iniciar con las investigaciones correspondientes. Vecinos del sector permanecieron atentos ante la movilización de unidades de emergencia y patrullas que se concentraron en el domicilio ubicado en la colonia Luis Echeverría.

Servicios Periciales realizaron levantamiento de evidencias

Minutos después de las 3 de la tarde se observó la llegada de elementos de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP)de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, quienes comenzaron con el levantamiento de evidencias dentro y fuera del inmueble. Las autoridades recabaron indicios y realizaron las diligencias correspondientes como parte de la investigación para determinar las causas de la muerte de la adolescente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Con información de Porfirio Medellín / N+

RR