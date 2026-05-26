Localizan Cuerpo de Hombre que Cayó a Río en Cadereyta, Nuevo León

Luego de varias horas de búsqueda, elementos de Protección Civil localizaron este lunes el cuerpo de un hombre que había caído a un río en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

La movilización inició desde las 07:07 horas del domingo 26 de mayo, luego de que se reportara la desaparición de un masculino en la zona del cruce de las calles General Treviño y Juárez, en el sector Santa Isabel y Dolores, donde presuntamente había sido visto caer al río desde el día anterior.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, tras recibir el reporte se coordinaron de inmediato acciones de búsqueda junto con elementos de Protección Civil de Cadereyta, formando distintos equipos de trabajo para recorrer el área y tratar de ubicar al hombre.

Las labores fueron suspendidas durante la noche debido a las condiciones de visibilidad; sin embargo, durante las primeras horas de este lunes se reanudó el operativo con el apoyo del grupo especializado Axolotes de Protección Civil Nuevo León, capacitado en rescates acuáticos.

Localizan cuerpo de hombre en río

Después de varias horas de rastreo, autoridades informaron que alrededor de las 11:55 horas fue localizado el cuerpo del masculino dentro del afluente.

Tras el hallazgo, la zona quedó resguardada por elementos municipales, quienes permanecieron en el sitio en espera de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

En las labores participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, el grupo Axolotes y personal de Protección Civil de Cadereyta Jiménez.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre cómo ocurrió el incidente.