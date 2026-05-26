Localizan Cuerpo de Hombre que Cayó a Río en Cadereyta, Nuevo León

Elementos de rescate localizaron este lunes el cuerpo de un hombre que había desaparecido tras presuntamente caer a un río en Cadereyta Jiménez.

Unidad K9 buscando cuerpo de hombreFoto: N+

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Encuentran cuerpo en río de Cadereyta tras intensa búsqueda. Protección Civil y grupo Axolotes participaron en el operativo. La identidad de la víctima sigue sin revelarse.

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