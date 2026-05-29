Muere Hombre Calcinado tras Choque de Tráileres en Autopista a Laredo en Sabinas Hidalgo, NL

Una presunta dormitada habría provocado un aparatoso accidente entre dos tráileres que dejó a un chofer sin vida durante la madrugada del viernes.

Traileres incendiadosFoto: N+

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Tragedia en la autopista a Nuevo Laredo: un chofer fallece calcinado en un choque de tráileres. Las autoridades investigan las causas del accidente. Conoce los detalles.

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Accidente en autopista a Nuevo Laredo deja un muerto