Muere Hombre Calcinado tras Choque de Tráileres en Autopista a Laredo en Sabinas Hidalgo, NL

Un hombre murió calcinado luego de un aparatoso choque entre dos tráileres registrado durante la madrugada de este viernes 29 de mayo en la autopista a Nuevo Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 101, en dirección de Nuevo Laredo hacia Monterrey, antes de llegar a la caseta de cobro de Sabinas Hidalgo, donde el impacto provocó un fuerte incendio que consumió una de las unidades de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente una dormitada habría provocado que uno de los operadores perdiera el control y terminara impactándose contra el otro tráiler. Tras el choque, una de las unidades comenzó a incendiarse rápidamente.

Muere chofer calcinado

Uno de los choferes quedó atrapado entre las llamas y murió calcinado en el lugar, mientras que el otro conductor logró ponerse a salvo antes de que el fuego se extendiera por completo.

Elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y cuerpos de auxilio arribaron al sitio para combatir el incendio y realizar las labores correspondientes, además de acordonar la zona.

El accidente provocó un severo caos vial en ambos sentidos de la autopista, principalmente de norte a sur, debido a las maniobras de los cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la circulación.

Incluso, la caseta en dirección de Monterrey hacia Laredo fue cerrada totalmente durante varias horas mientras se retiraban las unidades siniestradas y se realizaban las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.