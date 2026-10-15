Muere Mujer de la Tercera Edad tras Volcadura en San Pedro, NL; Hay Dos Heridos

Una mujer de 62 años perdió la vida y dos hombres resultaron lesionados tras la volcadura de una camioneta en una zona de construcción ubicada en el sector de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, durante la madrugada del jueves.

El accidente se registró alrededor de las 04:33 horas en el cruce de Río Tamuín y Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de la conexión vial hacia la avenida Morones Prieto, en un tramo de circulación con dirección a Santa Catarina.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León, los ocupantes de una camioneta perdieron el control de la unidad, salieron del camino y terminaron volcados en un talud dentro del área de obras.

La unidad quedó con las llantas hacia arriba, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro Garza García, así como paramédicos de la Cruz Roja, policías municipales y personal de Vialidad.

En el sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer de 62 años, quien quedó sin vida al interior de la camioneta, suspendida de la cintura por el cinturón de seguridad. Su identidad no había sido revelada en los primeros reportes. Asimismo, dos hombres de 30 y 62 años, quienes son padre e hijo, resultaron lesionados con heridas en el rostro y las extremidades superiores.

Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a distintos centros médicos: el más joven al Hospital Metropolitano y el mayor al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque versiones preliminares señalaron que el exceso de velocidad pudo haber influido en el accidente, las causas deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

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Al lugar también arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y se esperaba la llegada de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, especializado en hechos viales, para realizar las diligencias y determinar cómo ocurrió la volcadura. Protección Civil informó que no se detectó derrame de hidrocarburos y que la extracción del cuerpo no presentaba dificultades.

Las labores de atención concluyeron aproximadamente a las 05:30 horas, mientras las autoridades continuaban con los procedimientos correspondientes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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