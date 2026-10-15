Accidentes

Muere Mujer de la Tercera Edad tras Volcadura en San Pedro, NL; Hay Dos Heridos

El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector de Valle Oriente

Una mujer sin vida y dos lesionados deja volcadura en Valle OrienteMuere mujer de la tercera edad tras volcadura.Foto: N+

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Los lesionados fueron trasladados a hospitales, mientras autoridades investigan las causas del percance.

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