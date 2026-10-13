Rescatan a Adulta Mayor Que Permanecía Junto a Su Esposo Sin Vida en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer de aproximadamente 80 años fue rescatada por policías de Guadalupe luego de ser localizada en condiciones de vulnerabilidad al interior de su domicilio, donde también fue encontrado su esposo sin vida, en la colonia Condocasa Lindavista. El hallazgo ocurrió tras el reporte de una vecina, quien alertó a las autoridades luego de tener alrededor de una semana sin ver a la pareja, que vivía sola. Además, señaló que del inmueble provenían olores fétidos, situación que generó preocupación y motivó la intervención de los elementos policiacos.

Tras recibir el reporte, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe se trasladaron a una vivienda ubicada sobre la calle San Félix, donde ingresaron para verificar las condiciones en las que se encontraban sus habitantes.

En una de las habitaciones, los uniformados localizaron a un hombre de aproximadamente 80 años, identificado como don Héctor, quien ya no presentaba signos vitales y cuyo cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

Durante la inspección, los policías también encontraron a la esposa del hombre, quien permanecía recostada y presentaba dificultades para moverse y comunicarse. Debido a su condición, la mujer no podía desplazarse por sus propios medios y requería atención médica urgente. Los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes acudieron al domicilio para brindarle asistencia y efectuar las maniobras necesarias para su traslado a un centro hospitalario.

Posteriormente, la adulta mayor fue llevada al Hospital Universitario, donde recibiría atención médica para valorar su estado de salud y atender las necesidades derivadas de las condiciones en las que fue encontrada.

La intervención policial permitió poner a salvo a la mujer, quien permanecía en una situación de especial vulnerabilidad dentro de la vivienda, sin posibilidades de movilizarse por cuenta propia y junto a su esposo, quien ya había fallecido.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

RR