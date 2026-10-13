Accidentes

Rescatan a Adulta Mayor Que Permanecía Junto a Su Esposo Sin Vida en Guadalupe, Nuevo León

La adulta mayor fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención médica, luego de que una vecina alertara a las autoridades.

Alerta vecinal destapa trágica escena en vivienda de guadalupePolicías Acuden A Vivienda Tras Reporte De Olores Fétidos.Foto:PCNL

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Policías encontraron al hombre sin vida y a su esposa con dificultades para moverse y comunicarse, por lo que solicitaron apoyo médico para trasladarla a un hospital.

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