Accidentes

Rescatan a Pareja de Adultos Mayores Atrapada por la Corriente en Monterrey

Quedaron atrapados dentro de su camioneta por la fuerte corriente de agua en un paso de arroyo, en la zona sur de la ciudad

Rescatan a matrimonio de la corriente en MonterreyCorriente arrastra a matrimonio en Monterrey. Foto: PCNL

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La Policía de Monterrey acordonó el área para evitar el paso de vehículos

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