Rescatan a Pareja de Adultos Mayores Atrapada por la Corriente en Monterrey

Un matrimonio de adultos mayores fue rescatado por elementos de Protección Civil de Nuevo León luego de quedar atrapado al interior de su camioneta, en medio de la fuerte corriente de agua que cruzaba un paso de arroyo en la zona sur de Monterrey. El incidente se reportó en el cruce del antiguo camino a Villa de Santiago y la avenida La Hacienda, en la colonia Residencial La Sierra, donde las precipitaciones provocaron un incremento en el nivel del agua.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal, los ocupantes del vehículo solicitaron ayuda luego de que el agua comenzara a subir hasta alcanzar la zona del motor, lo que les impidió continuar su trayecto y abandonar la unidad con seguridad.

Al lugar acudió una unidad de Protección Civil de Nuevo León, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a las dos personas, identificadas como Rutilio Rocha, de 74 años, y su esposa, Paula. El adulto mayor relató que ambos circulaban por el sector cuando, debido a la oscuridad de las primeras horas de la mañana, no advirtieron la magnitud del nivel del agua en el cruce.

La situación empeoró conforme avanzó la corriente, hasta que el agua comenzó a ingresar a la camioneta y alcanzó las ventanas. La pareja permaneció dentro del vehículo aproximadamente media hora, mientras el nivel continuaba aumentando. El hombre comento que el agua les llegó hasta la cintura y que la fuerza de la corriente les impedía salir por sus propios medios, por lo que esperaron la llegada de los rescatistas.

Tras ser rescatados, ambos adultos mayores fueron puestos a salvo sobre una banqueta elevada, en una zona donde el nivel del agua representaba un menor riesgo. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, se encontraban en buen estado de salud. Sin embargo, la camioneta permanecía en el sitio a la espera de una grúa para ser retirada, debido a las complicaciones para circular por el sector.

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Como medida preventiva, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el paso para impedir el tránsito de vehículos. Pese al cierre, algunas personas intentaban acercarse o cruzar a pie por la vialidad. Ante este tipo de situaciones, las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar pasos de arroyos, calles inundadas o zonas con corrientes de agua, ya que el nivel puede aumentar rápidamente y poner en peligro la vida de los ocupantes de un vehículo.

Con información de Lupita Sanchez/ Noticias N+

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