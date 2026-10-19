Accidentes

Rescatan a Senderista tras Caer de 20 Metros en Cerro de las Mitras, Nuevo León

El hombre presentó lesiones en la cadera, el pecho y pérdida de piezas dentales tras caída de cerro

Hombre resulta lesionado tras caerProtección Civil de Nuevo León rescató en helicóptero

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Fue trasladado a la base de la corporación para recibir atención médica y posteriormente acudir a un hospital.

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