Rescatan a Senderista tras Caer de 20 Metros en Cerro de las Mitras, Nuevo León

Un hombre fue rescatado vía aérea por elementos de Protección Civil de Nuevo León, luego de sufrir una caída de aproximadamente 20 metros de altura mientras realizaba actividades de senderismo en el Cerro de las Mitras, ubicado en el municipio de Monterrey. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre, cuya identidad no fue revelada, sufrió diversas lesiones tras impactarse contra piedras y árboles durante la caída. Entre las afectaciones que presentó se encuentran lesiones en la cadera y el pecho, además de la pérdida de piezas dentales debido a los golpes recibidos.

Ante la situación, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de rescate para auxiliar al senderista, quien requería ser trasladado de la zona de difícil acceso para recibir atención médica especializada.

Para llevar a cabo las maniobras, los rescatistas utilizaron un helicóptero, con el que lograron realizar la extracción del lesionado por vía aérea. Durante el procedimiento, la aeronave permaneció suspendida a escasa distancia del suelo, mientras otros elementos de rescate se encargaban de trasladar y asegurar al hombre en una camilla espinal para subirlo a la unidad aérea. Las maniobras requirieron coordinación entre los integrantes del equipo de rescate, quienes trabajaron para garantizar el traslado del afectado desde el punto donde ocurrió el accidente hasta un lugar donde pudiera recibir atención médica.

Una vez concluido el rescate, el helicóptero trasladó al hombre hasta la base de Protección Civil de Nuevo León, donde ya se encontraba una ambulancia con paramédicos preparados para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, el senderista sería trasladado a un hospital cercano para una valoración médica, con el objetivo de determinar la gravedad de las lesiones que presentaba y verificar si había sufrido otras afectaciones internas o externas derivadas de la caída. Este tipo de incidentes pone de manifiesto los riesgos que pueden presentarse durante las actividades de senderismo, especialmente en zonas montañosas y terrenos accidentados, donde una caída puede provocar lesiones de consideración y dificultar las labores de rescate.

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Ante este tipo de situaciones, se recomienda a quienes practican senderismo utilizar ropa y calzado adecuados, llevar suficiente agua, contar con un teléfono celular con batería y una pila portátil para emergencias. Asimismo, se aconseja realizar estas actividades en compañía de personas con experiencia o guías especializados, con el propósito de reducir riesgos y contar con apoyo en caso de que ocurra algún accidente durante el recorrido.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

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