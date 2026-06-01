Tráiler es Arrastrado Varios Metros tras ser Impactado por Tren en Santa Catarina, Nuevo León

Un trailero intentó ganarle el paso al tren y fue embestido en un cruce ferroviario de la colonia Norberto Aguirre, en Santa Catarina

Choque de tren con trailerFoto: N+

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Tráiler embestido por tren en Santa Catarina; el vehículo fue arrastrado varios metros. Autoridades investigan el accidente mientras el chofer se recupera.

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