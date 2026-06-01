La tarde de este lunes 1 de junio se registró un accidente en el municipio de Santa Catarina, luego de que un trailero intentara ganarle el paso al tren y terminará siendo embestido en la colonia Norberto Aguirre sobre la calle San Pedro.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio el trailer fue arrastrado por varios metros sobre las vías. Tras el fuerte impacto, la pesada unidad quedó severamente dañada y terminó detenida sobre el paso ferroviario, generando una importante movilización de autoridades y cuerpos de emergencia.

Elementos de movilidad tuvieron que implementar un operativo de cierre vial sobre la calle San Pedro. La restricción a la circulación se realizó desde la avenida Luis Donaldo Colosio hasta la avenida Industriales, ya que el tren permaneció atravesado con todos sus vagones sobre el cruce ferroviario mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Automovilistas que circulaban por el sector tuvieron que buscar rutas alternas debido al cierre total de la vialidad. Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León, personal de Jaguares de Santa Catarina y Protección Civil del Estado para atender la situación.

Las labores se enfocaron principalmente en controlar riesgos derivados del derrame de aceites y combustible ocasionados por el accidente, además de asegurar la zona para evitar otro incidente.

Los cuerpos de auxilio realizaron diversas maniobras para retirar la unidad y evaluar posibles afectaciones en las vías férreas.

Chofer resulta estable tras el accidente

El conductor del tráiler fue identificado como Antonio, quien logró sobrevivir al fuerte impacto y se reporta en condición estable. Tras el accidente, el operador permaneció en el lugar proporcionando detalles sobre cómo ocurrieron los hechos a las autoridades encargadas de la investigación. Se informó que, debido a la fuerza del impacto, el tráiler fue arrastrado entre 300 y 400 metros aproximadamente antes de quedar finalmente detenido sobre las vías.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente ocurrido en este sector de Santa Catarina.

Con información de Luis Beza / Noticias N+

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