Asesinan a Mujer Frente a su Hijo en García, Nuevo León; Detienen a su Esposo

Una mujer identificada como Cinthya Guzmán fue asesinada presuntamente por su esposo, quien la habría atacado con un cuchillo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron poco después de las 03:00 horas, cuando vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes de la vivienda y alertaron a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también resultaron lesionadas otras dos mujeres, identificadas como la suegra y la cuñada del presunto agresor. Ambas fueron reportadas en estado grave debido a las heridas que presentaban.

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La agresión habría ocurrido frente al hijo de la pareja, quien habría presenciado los hechos.

Ante la situación, las mujeres que sobrevivieron al ataque habrían intentado defenderse y detener al hombre, incluso lanzándole objetos mientras solicitaban ayuda.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de García y otras corporaciones municipales, quienes intervinieron en el sitio y lograron detener al presunto responsable.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y recabar indicios dentro de la vivienda.

Hasta el momento, no se han precisado públicamente las identidades de las otras dos mujeres lesionadas ni mayores detalles sobre el estado del menor que habría presenciado el ataque.