Seguridad

Asesinan a Mujer Frente a su Hijo en García, Nuevo León; Detienen a su Esposo

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos durante la madrugada, luego de que un ataque con arma blanca dejara además a dos familiares hospitalizadas en estado delicado.

Asesina a esposa a cuchilladasAsesina a esposa a cuchilladas. Foto: N+

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Mujer es asesinada frente a su hijo. El esposo fue detenido. Dos familiares heridas en estado grave.

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