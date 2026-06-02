Investigan Homicidio de Aficionado tras Pleito entre Barras de Tigres y Monterrey en Apodaca, NL

Autoridades estatales llevaron a cabo le cateo de una quinta en el municipio de Apodaca, como parte del homicidio de un aficionado tras un pleito entre barristas

Acordonamiento por homicidioFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Homicidio en Apodaca: un aficionado de 35 años fallece tras una pelea entre barras de Tigres y Monterrey. La investigación sigue en curso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+