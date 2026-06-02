Investigan Homicidio de Aficionado tras Pleito entre Barras de Tigres y Monterrey en Apodaca, NL

Un pleito entre barristas de la afición de Monterrey e integrantes de la barra "Libres y Lokos" de Tigres, dejó como saldo una persona muerta durante el fin de semana pasado. El homicidio, que ya es investigado por las autoridades, de dio supuestamente por el robo de trapos y banderas.

El hecho ocurrió presuntamente durante la madrugada del domingo en una propiedad habilitada como quinta recreativa ubicada en la calle Martin Luther King, del fraccionamiento Los Amarantos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. A este punto habría llegado un grupo de aficionados de Tigres a agredir a otro grupo de jóvenes que estaban reunidos ingiriendo bebidas embriagantes.

En medio de la pelea, uno de ellos fue atacado a cuchilladas y posteriormente llevado de urgencia a la Clínica No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde horas después se reportó su fallecimiento. En el sitio familiares, identificaron a la víctima como Edgar Yahir Torres de 35 años de edad.

Catean vivienda tras homicidio de aficionado en Apodaca

Tras la denuncia y el aviso del caso de asesinato, Agentes Ministeriales catearon la propiedad de nombre “Quinta Los Amarantos”, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En el sitio, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recorrió la propiedad, incluido el patio, recabando evidencias para tratar de esclarecer el ataque mortal.

En la zona de recreación se aprecian algunas albercas, sitio donde habría ocurrido el pleito de barristas. Al cuestionar a las autoridades sobre detenciones, se descartó que haya hasta el momento alguna persona bajo investigación. Por ahora, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se encuentran tras la búsqueda del seguidor del equipo felino, quien acabó con la vida de otro aficionado del futbol.

El crimen se da a unas horas del comienzo de la llegada de algunas selecciones que participarán en el evento mundial deportivo en la ciudad de Monterrey, una de las tres sedes en México.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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