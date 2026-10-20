Homicidios

Investigan Homicidio de Hombre en Anexo en Guadalupe, NL; Hay Cinco Detenidos

Después de que la víctima fuera declarada muerta en la Cruz Verde, los presuntos responsables se llevaron el cuerpo al Hospital Universitario

Movilización en Hospital UniversitarioLos sospechosos fueron detenidos al llegar al Hospital Universitario. Foto: N+

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