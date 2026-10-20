Investigan Homicidio de Hombre en Anexo en Guadalupe, NL; Hay Cinco Detenidos

Autoridades investiguen la muerte de un hombre dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El cuerpo sin vida de la víctima fue llevado en un vehículo particular de la Cruz Verde Santa Cruz hasta el Hospital Universitario en Monterrey.

Fue durante la mañana cuando se reportó el fallecimiento de una persona que presentaba huellas de violencia en la rampa de emergencias del Hospital Universitario, en la avenida Gonzalitos. Hasta el momento, hay cinco personas detenidas por este hecho que permanece bajo investigación.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los sospechosos del caso de homicidio llevaron a la persona inconsciente a las instalaciones de la Cruz Verde en la colonia Santa cruz, donde lo declararon sin vida.

En un descuido de los médicos que estaban en la zona, los desconocidos abordaron nuevamente el vehículo color crema y huyeron con el cuerpo del fallecido. Tras recorrer varios kilómetros finalmente llegaron al Hospital Universitario en la ciudad de Monterrey, donde ya los buscaban las autoridades, pues habían boletinado la matrícula del vehículo.

De manera paralela, agentes del grupo de homicidios ya investigaban el supuesto centro de rehabilitación ubicado en la calle Lago de Texcoco, en la colonia Xochimilco. Los detectives se encargaron de revisar el auto tipo Jetta, en el cual hicieron su arribo.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Ángel Francisco, de aproximadamente 30 años de edad. Según una fuente, el hombre presentaba diversos golpes en tórax y rodillas, que presuntamente le habrían propinado en el anexo.

De nuevo cuenta, los centros de rehabilitación operan fuera de la ley evidenciando la falta de regulación de las autoridades de salud del Estado de Nuevo León.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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