Homicidios

Muere Bebé por Presunta Violencia Familiar en Hospital Universitario en Monterrey

El menor presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. Las autoridades de García ya investigan a los padres

Hospital UniversitarioDoctores del Hospital Universitario informaron el fallecimiento del bebé. Foto: N+

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