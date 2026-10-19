Muere Bebé por Presunta Violencia Familiar en Hospital Universitario en Monterrey

La muerte de un bebé, relacionada a un caso de presunta violencia familiar, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La mamá de 18 años y el papá de 35 años de edad son considerados como los principales sospechosos.

El fallecimiento del menor de 1 año 11 meses de edad se dio el fin de semana en las instalaciones del Hospital Universitario en Monterrey, a donde fue llevado de emergencia tras presentar malestares.

La presunta agresión contra el bebé habría ocurrido en un domicilio de la calle Patagonia, entre los cruces de Tulum y Acrópolis, en la colonia Paseo de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

El menor fue identificado como Luis Leobardo, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo como rostro, tórax y abdomen. Los doctores declarado muerto la mañana del domingo 18 de octubre.

Los mismos médicos que lo atendieron al bebé 1 año y 11 meses de edad avisaron a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) sobre su fallecimiento para iniciar las indagatorias del caso relacionado con presunta violencia familiar.

Se estableció que, la noche del sábado17 de octubre, el menor se encontraba en el domicilio familiar en la colonia Paseo de Lincoln, junto con su padre y su mamá, identificados como Leobardo y Rosa Janeth.

Durante los primeros minutos del domingo comenzó a presentar diversos malestares, por lo que los padres lo llevaron primero a la clínica San Francisco, en el municipio de García, y de allí se le trasladó al Hospital Universitario.

Aunque se estableció que el niño tenía algunos padecimientos de salud desde su nacimiento, se dijo que los papás nunca lo atendieron ni procuraron su bienestar. Esta mañana. la Policía de García realizó recorridos en la zona para ubicar al padre del niño fallecido pero no fue localizado.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH