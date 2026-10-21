Seguridad

Detienen a Dos con Dosis de Droga en la Colonia Cedros en Monterrey

Hallan presunta droga y equipo táctico durante revisión a dos sospechosos en calles de Monterrey

Dos hombres son investigados tras hallazgo de presunta droga en una mochila.Intentan evadir a policías y terminan arrestados en Monterrey.Foto: Policía de Monterrey

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Dos sospechosos quedaron bajo investigación tras operativo en calles de Cedros

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