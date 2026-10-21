Detienen a Dos con Dosis de Droga en la Colonia Cedros en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey en calles de la colonia Cedros, luego de que presuntamente les encontraran 120 envoltorios con cocaína en piedra y equipo táctico durante una revisión preventiva.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Carpes y San José, donde los oficiales detectaron a dos hombres que discutían en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, ambos habrían intentado escapar a bordo de una motocicleta, situación que llamó la atención de los uniformados.

Los detenidos fueron identificados como José Juan 'N', de 34 años, y Edgar Johan 'N', de 26 años, quienes fueron interceptados por los policías antes de que pudieran retirarse del lugar.

Además, los uniformados detectaron que uno de los sospechosos portaba un chaleco táctico, por lo que estos objetos fueron considerados como parte de los indicios asegurados durante la intervención policial.

Tras el hallazgo, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otras actividades ilícitas en el sector.

Las autoridades investigan la procedencia de la sustancia asegurada, así como el posible uso del equipo táctico y las actividades que presuntamente realizaban los dos hombres antes de su detención.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Cedros, al poniente de Monterrey, como parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito que realizan los elementos municipales en distintos puntos de la ciudad.

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Hasta el momento, la información disponible no establece si los detenidos cuentan con antecedentes penales o si estarían vinculados con algún grupo delictivo. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por las instancias investigadoras conforme avancen las diligencias.

La detención de ambos hombres y el aseguramiento de los envoltorios quedaron bajo investigación de las autoridades competentes, que determinarán los delitos que pudieran configurarse a partir de los objetos encontrados y de los resultados de los análisis correspondientes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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