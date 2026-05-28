Detienen en Durango a Presunto Homicida de Hombre Asesinado en San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló este miércoles un video relacionado con el homicidio de un hombre registrado el pasado 13 de abril en el municipio de San Pedro Garza García, además de confirmar la detención del presunto responsable en el estado de Durango.

Durante una rueda de prensa, el fiscal Javier Flores Saldívar explicó que gracias a diversos videos y otras evidencias recabadas durante las investigaciones lograron identificar al presunto autor material del crimen.

En las imágenes difundidas por la autoridad se observa cómo el agresor llega al lugar a bordo de un automóvil, desciende de la unidad y cruza la calle Del Roble para acercarse a una camioneta Cherokee blindada, donde se encontraba la víctima, un joven originario de Sinaloa.

En el video también aparece una patrulla de la Policía de San Pedro, aunque no se aprecia al oficial que presuntamente había detenido segundos antes a la víctima.

Permanece detenido en Durango

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que el detenido fue identificado como Carlos "N" o Eugenio "N", quien actualmente permanece bajo custodia en Durango.

"Esta persona fue detenida en el estado de Durango por un delito de robo con violencia, fue el 19 de mayo de este año, la carpeta de investigación sigue abierta, se ha solicitado una orden de aprehensión en contra de Carlos Eugenio "N", que se encuentra ya detenido, sin embargo advertimos que puede haber más implicados dentro de esta carpeta de investigación”.

Las autoridades señalaron que continúan revisando evidencia videográfica y no descartan la participación de más personas en el crimen ocurrido en plena zona comercial y ante decenas de testigos.