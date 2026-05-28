Detienen en Durango a Presunto Homicida de Hombre Asesinado en San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ya fue detenido en Durango el presunto autor material del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 13 de abril en el municipio de San Pedro.

Policía de San PedroFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Carlos "N", detenido en Durango, es el presunto autor del homicidio en San Pedro. La Fiscalía no descarta más involucrados. ¿Qué más se sabe del caso?

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