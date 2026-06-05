Detienen en Monterrey a Hombre Buscado por Prender Fuego a su Esposa en Ciudad de México

Tras permanecer prófugo durante más de dos años, un hombre señalado por presuntamente prender fuego a su esposa fue capturado en el Centro de Monterrey.

Policia de MonterreyFoto: Policía de Monterrey

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Después de dos años prófugo, detienen en Monterrey a hombre acusado de prender fuego a su esposa en CDMX. Conoce los detalles de su captura.

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