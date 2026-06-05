Detienen en Monterrey a Hombre Buscado por Prender Fuego a su Esposa en Ciudad de México

Un hombre que era buscado por autoridades de la Ciudad de México por los delitos de violación, violencia familiar y por presuntamente prender fuego a su esposa, fue detenido en el Centro de Monterrey, luego de que elementos de seguridad detectaran que contaba con una orden de aprehensión vigente desde hace más de dos años.

La captura se realizó en el primer cuadro de la ciudad, donde elementos de la Policía de Monterrey interceptaron a un hombre identificado como Agustín Rodolfo C., de 33 años de edad, quien dijo dedicarse al oficio de taquero.

De acuerdo con los informes preliminares, el ahora detenido fue abordado inicialmente por una falta administrativa. Sin embargo, al verificar sus datos en las plataformas de seguridad, los oficiales descubrieron que contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades de la Ciudad de México.

Prendió fuego a su esposa

Las investigaciones señalan que Agustín Rodolfo C. era buscado por los delitos de violación y violencia familiar, relacionados con hechos ocurridos hace más de dos años.

Según las indagatorias, una de las agresiones atribuidas al detenido fue cometida en contra de su esposa, identificada como Karina. Presuntamente, el hombre le arrojó alcohol y posteriormente encendió un cerillo, provocándole lesiones de consideración.

Tras confirmar la orden judicial, los elementos municipales procedieron con su detención y lo pusieron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de traslado y entrega a las instancias que lo requieren.

Las autoridades no precisaron cuándo ocurrieron los hechos que originaron la orden de captura, aunque señalaron que el hombre permanecía prófugo desde hace más de dos años.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso legal correspondiente por los delitos que se le imputan.