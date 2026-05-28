Dueño de Inmobiliaria, Detenido por Fraude, Podría Salir de Penal de Apodaca Tras Amparo Federal

El propietario de la inmobiliaria, obtuvo un amparo federal que podría permitirle seguir su proceso en libertad por el caso de fraude agravado. Otros dos implicados continúan vinculados a proceso.

Detenidos Caso Tamayo CapitalFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Alejandro "N", podría salir del penal de Apodaca tras obtener un amparo federal. ¿Qué significa esto para su caso de fraude agravado?.

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