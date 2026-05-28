Alejandro “N”, propietario de la financiera e inmobiliaria conocida como Tamayo Capital, obtuvo una suspensión de amparo mediante un juicio federal, lo que podría permitirle abandonar el penal de Apodaca y continuar su proceso penal en libertad. El empresario fue detenido el pasado 15 de mayo en el estado de Querétaro y posteriormente trasladado a Nuevo León, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

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Tras su captura, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de fraude agravado. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que un juzgado de distrito federal con sede en Tabasco concedió una suspensión de amparo que deja sin efectos, por el momento, la prisión preventiva que le había sido impuesta en Nuevo León.

La defensa legal de Alejandro “N” promovió el amparo al señalar que el delito de fraude agravado no amerita prisión preventiva automática y que existen otras medidas cautelares suficientes para garantizar que el empresario permanezca sujeto al proceso penal. Con esta resolución, Alejandro “N” podría obtener su libertad, aunque continuará enfrentando el proceso judicial correspondiente.

Entre las condiciones establecidas por la autoridad judicial para que el empresario pueda continuar el proceso en libertad, se encuentra la entrega de una garantía económica de 10 millones de pesos. Asimismo, se le prohibió salir del estado de Nuevo León y del país, además de que deberá entregar sus documentos migratorios, como pasaporte y visa.

Otra de las medidas impuestas es la obligación de acudir semanalmente a firmar ante la autoridad judicial correspondiente.

Otras personas continúan vinculadas a proceso

El caso también involucra a otras dos personas identificadas como Mario “N” y Dimarys “N”, de 35 años de edad, quienes permanecen a disposición de las autoridades. Ambos fueron vinculados a proceso por fraude agravado tras la audiencia realizada el pasado 21 de mayo.

Hasta el momento, continúan sujetos al procedimiento judicial y permanecen bajo las medidas determinadas por las autoridades correspondientes.

Con información de Carlos Campos / N+

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