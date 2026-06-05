Ejecutan a Mujer y Dejan a Hombre Herido en Ataque Armado contra Depósito en Escobedo, NL

Una mujer murió y un hombre resultó herido luego de que hombres armados dispararan contra un depósito de venta de cerveza ubicado en la colonia Colinas del Topo Chico.

Elementos del ejército mexicanoFoto: N+

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Violencia en Monterrey: tiroteo en un depósito de cerveza deja una mujer fallecida y un hombre herido. Conoce lo que se sabe hasta ahora.

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