Ejecutan a Mujer y Dejan a Hombre Herido en Ataque Armado contra Depósito en Escobedo, NL

La violencia volvió a hacerse presente en el área metropolitana de Monterrey luego de que un ataque a balazos contra un negocio de venta de cerveza dejara como saldo una mujer sin vida y un hombre lesionado.

Los hechos se registraron minutos antes de la medianoche en un establecimiento tipo depósito localizado sobre la calle Loma Larga, en la colonia Colinas del Topo Chico, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del negocio. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal y corporaciones policiacas para atender la emergencia.

Localizan a mujer sin vida

A su llegada, los socorristas localizaron dentro del establecimiento a una mujer que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

En el mismo sitio fue encontrado un hombre con lesiones por arma de fuego. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada. Su identidad tampoco fue revelada.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes y la recolección de evidencias.

No se reportaron personas detenidas ni se ha informado sobre el posible móvil de la agresión.