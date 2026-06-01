Encuentran a Hombre Sin Vida en Unidad de Transporte Público en Escobedo, NL

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un camión de la ruta 209 en la colonia Paseo Real, en el municipio de Escobedo, Nuevo León

Camión de la Ruta 209Foto: N+

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Un hombre de 55 años fue hallado muerto en un transporte público en Escobedo, NL. Sin signos de violencia, las investigaciones continúan. Conoce más sobre este caso.

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