Encuentran a Hombre Sin Vida en Unidad de Transporte Público en Escobedo, NL

Autoridades investigan la muerte de un hombre en un camión de la ruta 209 en la colonia Paseo Real, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Durante la mañana de este lunes 1 de junio, se reportó a las autoridades la presencia de una persona aparentemente inconsciente dentro de una unidad de transporte.

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De acuerdo con los primeros informes, se trataba de un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien presuntamente no era conductor de la ruta urbana 209, sino que pertenecía a otra ruta de transporte.

Tras el reporte, se registró una importante movilización por parte de elementos de la Policía de Proxpol Escobedo, agentes ministeriales, paramédicos y personal de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia. Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio realizaron una valoración del hombre; sin embargo, lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades procedieron a resguardar la zona mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

No se observan huellas de violencia

De manera preliminar, trascendió que la persona localizada sin vida aparentemente no presentaba huellas visibles de violencia, aunque serán las investigaciones de las autoridades competentes las que determinen las causas exactas del deceso. Elementos ministeriales permanecieron en el lugar recabando información y realizando las indagatorias necesarias como parte de la carpeta de investigación.

Debido a las labores de las autoridades, fue necesario implementar el cierre temporal de la circulación y de las operaciones del transporte público en el sector. Los cierres se realizaron sobre las calles Islas del Sur e Isla de Santa Lucía, a aproximadamente 400 metros de la avenida Raúl Salinas, en la colonia Paseo Real del municipio de Escobedo.

La zona permaneció acordonada mientras peritos y agentes investigadores realizaban el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las causas de su muerte, por lo que las investigaciones continúan.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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