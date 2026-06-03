Engañan a Jóvenes de Nuevo León con Promesa de Trabajo y los Privan de la Libertad en Tamaulipas

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que los dos menores de 16 años, que estaban en calidad de desaparecidos, fueron engañados con promesas de trabajo en Tamaulipas

Fiscalía de Nuevo LeónFoto: N+

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Dos menores de Nuevo León fueron engañados con promesas de trabajo y privados de libertad en Tamaulipas. Lograron escapar y ahora están bajo resguardo del DIF. Las autoridades investigan.

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Jóvenes de Nuevo León engañados y privados de libertad en Tamaulipas