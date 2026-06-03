Engañan a Jóvenes de Nuevo León con Promesa de Trabajo y los Privan de la Libertad en Tamaulipas

Los dos menores que habían desaparecido en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, y posteriormente localizados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron engañados por varias personas que los invitaron a trabajar en ese estado, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó que tras llegar a Nuevo Laredo, los dos jovencitos fueron privados de su libertad, pero que posteriormente lograron escapar por sus propios medios y pedir apoyo a las autoridades de Tamaulipas, quienes trabajaron en conjunto con las autoridades de Nuevo León.

Se mandó una colaboración a Tamaulipas. Al parecer los muchachos logran evadir la custodia que tenían y son puestos a disposición con las autoridades del Estado y se logra su rescate, actualmente se encuentran en el DIF porque tienen 16 años

Menores permanecen bajo resguardo del DIF en Nuevo León

Después de que los dos menores pidieron ayuda a las autoridades del estado de Tamaulipas, fueron entregados a las autoridades de Nuevo León donde se mantienen bajo resguardo del DIF del Estado ya que ambos tienen 16 años; ahí evaluarán su situación y en cualquier momento serán llevados con sus familias.

Cabe destacar que, este tipo de casos se han registrado anteriormente en el estado cuando menores de edad o jóvenes mayores son invitados a laborar en Tamaulipas, al igual que esta ocasión, cuando llegan son captados por grupos del crimen organizado. Las autoridades continúan investigando el caso de los menores que ya se encuentran a salvo.

Con información de Luis Beza | N+

SHH