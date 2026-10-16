Hallan a Hombre sin Vida Dentro de Vehículo en García, Nuevo León

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un vehículo en la carretera a Icamole, en el municipio de García, Nuevo León, lo que provocó la movilización de diversas corporaciones de seguridad y auxilio.

Los hechos fueron reportados en las inmediaciones de la colonia Residencial Santa Julia, donde las autoridades recibieron el aviso sobre una persona que se encontraba inconsciente dentro de un automóvil.

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad y los cuerpos de rescate localizaron al hombre en el asiento del copiloto y procedieron a revisar sus condiciones.

Sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades investigadoras para iniciar las diligencias.

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De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba diversas contusiones, principalmente en el área del abdomen, las cuales podrían estar relacionadas con algún golpe o una caída. No obstante, hasta el momento no se ha establecido cómo se produjeron las lesiones.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para resguardar el lugar de los hechos, mientras personal de Servicios Periciales realizaba las investigaciones correspondientes y recababa indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que llegó al vehículo.

Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y establecer si las lesiones que presentaba el hombre están relacionadas con su fallecimiento.

La investigación continuará para esclarecer las condiciones en las que fue localizado y determinar si existe algún hecho delictivo relacionado con su muerte.