Seguridad

Hallan a Hombre sin Vida Dentro de Vehículo en García, Nuevo León

El hallazgo ocurrió en la carretera a Icamole, a la altura de la colonia Residencial Santa Julia, donde se movilizaron policías y cuerpos de rescate.

Localizan a hombre muerto en su vehículoLocalizan a hombre muerto en su vehículo. Foto. N+

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Un hombre sin vida fue hallado en un auto en García, Nuevo León. Presentaba contusiones en el abdomen.

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Encuentran a hombre sin vida en vehículo en García, NL | N+