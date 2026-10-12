Seguridad

Hieren a Niño de 8 Años con Presunta Arma de Postas en Guadalupe, NL

Fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil, en Guadalupe, Nuevo León.

Reportan delicado a menor lesionado en Guadalupe, NLInvestigan lesiones de menor presuntamente causadas por arma de postas.Foto: N+

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Un menor fue llevado de urgencia a la Cruz Verde durante la madrugada del lunes y posteriormente trasladado al Hospital Materno Infantil. De manera extraoficial, se señala que los hechos ocurrieron en la colonia Tacubaya.

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