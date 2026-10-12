Hieren a Niño de 8 Años con Presunta Arma de Postas en Guadalupe, NL

Un niño de ocho años fue reportado delicado de salud luego de presentar heridas presuntamente relacionadas con la manipulación de una supuesta arma de postas, en hechos ocurridos durante la madrugada del lunes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El caso fue reportado cerca de las 2:00 de la mañana, cuando el menor fue trasladado de urgencia a las instalaciones de la Cruz Verde, ubicadas en la colonia Santa Cruz, donde recibió atención médica inicial debido a las lesiones que presentaba. Debido a la gravedad de su estado de salud, el pequeño tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil, ubicado en la colonia San Rafael, para continuar con su atención médica especializada.

La víctima presenta al menos una herida producida por un proyectil en el cráneo y otra en la oreja izquierda. Estas lesiones motivaron su traslado a un centro hospitalario para recibir atención ante la condición delicada en la que fue reportado. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos, por lo que se desconoce dónde habría resultado lesionado el menor.De manera extraoficial, trasciende que el incidente pudo haber ocurrido en la colonia Tacubaya, en el municipio de Guadalupe. Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que se produjeron las heridas ni se ha establecido oficialmente cómo sucedió el incidente.

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Tampoco se ha informado de manera oficial quién se encontraba con el menor al momento de los hechos, mientras que el niño permanece bajo atención médica luego de haber sido llevado primero a la Cruz Verde y posteriormente al Hospital Materno Infantil.

Se espera que, conforme avance la investigación y se cuente con información oficial, puedan conocerse más detalles sobre las circunstancias en las que resultó lesionado el menor de ocho años.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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