Fiscalía Investiga Ataque Armado contra Dos Jóvenes en García, Nuevo León

Dos jóvenes resultaron heridos por arma de fuego tras ser atacados en un parque público del sector Paseo del Nogal, en García.

Fiscalía Investiga Ataque Armado contra Dos JóvenesFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos jóvenes heridos tras un ataque en García, Nuevo León. La Fiscalía ya investiga los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+