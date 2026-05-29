Fiscalía Investiga Ataque Armado contra Dos Jóvenes en García, Nuevo León

Sobre la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de García, minutos después de las 6 de la tarde de este jueves 28 de mayo se reportó el ingreso de dos personas heridas por arma de fuego a una clínica particular.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado Deja Dos Heridos Afuera de Hospital en García, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, los lesionados arribaron al lugar a bordo de un vehículo en color blanco, lo que generó una intensa movilización por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades señalaron que desde el momento en que el automóvil llegó a la clínica, se desplegó un operativo en la zona para recabar información sobre el ataque y las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones.

Identifican a las víctimas del ataque armado en García

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Azael, de 20 años de edad, quien presentaba heridas de bala; autoridades informaron que el sangrado ya se encontraba controlado al momento de recibir atención médica. La segunda víctima fue identificada como Alan Torres, de 19 años de edad, quien recibió un disparo en la mano izquierda y fue reportado como estable por el personal médico.

Ambos jóvenes permanecieron bajo observación mientras agentes ministeriales realizaban entrevistas y recababan datos relacionados con el caso. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ataque armado habría ocurrido en el sector Paseo del Nogal, también en el municipio de García.

Se informó que los jóvenes se encontraban en un parque público cuando fueron sorprendidos y atacados a balazos por sujetos aún no identificados. Tras la agresión, ambos lesionados fueron trasladados a la clínica particular para recibir atención médica inmediata.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de los hechos y localizar a los responsables del ataque. Autoridades confirmaron que ambos jóvenes ya se encuentran fuera de peligro, aunque continúan siendo investigados dentro de las diligencias que mantiene la Agencia Estatal de Investigaciones.

Hasta el momento no se han dado a conocer personas detenidas relacionadas con este caso.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

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