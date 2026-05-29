Investigan a Falsa Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León; Detienen a Tres

Jorge “N”, quien se hacía pasar como presidente de una presunta Comisión Internacional de Derechos Humanos, fue detenido junto a dos mujeres por presunto despojo de una vivienda en Apodaca.

Detenidos por Falsa Comisión de Derechos HumanosFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Tres detenidos en NL por despojo de casa: Falsa Comisión de Derechos Humanos involucrada. Conoce los detalles de esta sorprendente investigación.

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