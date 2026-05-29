Investigan a Falsa Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León; Detienen a Tres

Un video relacionado con un presunto despojo de inmueble, grabado y difundido en redes sociales, derivó en la orden de aprehensión contra el supuesto presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales se observa cómo varias personas, entre insultos y empujones, impiden el acceso a la propietaria de una casa ubicada en el municipio de Apodaca. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Jorge “N”, de 66 años, quien públicamente se identificaba como presidente de dicha organización, considerada por las autoridades como una falsa institución.

La captura se realizó en calles de la colonia Del Vidrio, en Monterrey, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de despojo de inmueble. En el mismo operativo también fue asegurada una mujer en un domicilio relacionado con la investigación.

Además, las autoridades detuvieron a Adriana “N”, quien aparece en el video difundido en redes sociales bloqueando el paso a la propietaria, así como a Dominga “N”, señalada como presunta cómplice en los hechos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo de 2026 en una casa ubicada en el Fraccionamiento San Javier, en el municipio de Apodaca.

Las investigaciones señalan que Dominga “N”, quien anteriormente había vendido la propiedad a la víctima en el año 2014, aprovechó que la legítima propietaria no se encontraba en el domicilio para ingresar de manera ilegal. Presuntamente, utilizando diversas herramientas, la mujer rompió las cerraduras de la casa para posteriormente invadir el inmueble.

Fiscalía detectó oficinas clandestinas

Tras ser alertada por vecinos del sector, la propietaria regresó a su domicilio; sin embargo, el supuesto activista y las demás personas involucradas formaron una barrera humana en el acceso principal para impedirle la entrada. Según la investigación, utilizaron la fuerza física para bloquear completamente los accesos y evitar que recuperara su patrimonio.

Posteriormente, las autoridades descubrieron que Jorge “N” operaba oficinas clandestinas en la colonia Del Vidrio, donde realizaba publicaciones en redes sociales utilizando sin autorización logotipos y leyendas oficiales de la Fiscalía estatal para ofrecer supuestos servicios de investigación.

Los tres detenidos fueron internados en Centros de Reinserción Social Estatales y quedaron a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Con información de Karina Ochoa / Noticias N+

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