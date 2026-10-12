Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Pesquería, Nuevo León

El hallazgo de restos humanos movilizó a las autoridades en la colonia CROC, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, luego de que fueran localizados abandonados en la vía pública, en un sector donde se encuentran caballerizas. Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas en el cruce de las calles Río San Antonio y José Alvarado, donde se alertó sobre la presencia de restos humanos en la zona.

Tras el reporte, elementos de las autoridades acudieron al sitio para verificar la situación. A su llegada, confirmaron el hallazgo y solicitaron la intervención de personal especializado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, una unidad de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las labores necesarias y documentar los indicios relacionados con el hecho violento. La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Pesquería, quienes permanecieron en el sector mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

Agentes ministeriales iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que los restos fueron abandonados en el municipio.

Presuntamente los restos localizados corresponderían a unas piernas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Además, en el área fueron localizados diversos indicios, entre ellos calzado, prendas de vestir y cabello que, según la información disponible, sería de una mujer.

Debido a estos elementos, la investigación fue atraída por el grupo especializado en feminicidios, cuyos integrantes se encargarán de las indagatorias correspondientes para determinar si los restos pertenecen a una mujer y establecer su identidad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados los restos humanos ni sobre la posible identidad de la víctima.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el caso y determinar cómo llegaron los restos hasta el sitio del hallazgo. Mientras continúan las diligencias ministeriales y periciales, el área donde fueron localizados permanece como el punto central de las indagatorias.

Con información de Ray Elizalde | Noticias N+

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