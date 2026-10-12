Seguridad

Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Pesquería, Nuevo León

El hallazgo movilizó a las autoridades y ya es investigado por agentes ministeriales

Moviliza a Autoridades Hallazgo de Restos Humanos en PesqueríaInvestigan hallazgo de restos humanos en calles de la colonia CROC.Foto: Alerta Roja Pesquería

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El hallazgo de presuntas piernas, además de calzado, ropa y cabello que sería de una mujer, movilizó a las autoridades en Pesquería. El grupo especializado en feminicidios quedó a cargo de las indagatorias.

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