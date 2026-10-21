Seguridad

Buscan a Padrastro por Muerte de Bebé en García, Nuevo León

Fiscalía indaga posible maltrato infantil en la muerte de un menor de un año

Matan a bebé en MonterreyAutoridades investigan la muerte de un bebé en Monterrey. Foto: N+

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El padrastro es buscado por las autoridades, mientras se indaga si otras personas pudieron estar involucradas

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