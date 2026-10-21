Buscan a Padrastro por Muerte de Bebé en García, Nuevo León

Un bebé de apenas un año de edad murió presuntamente a consecuencia de golpes y lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo, en el municipio de García, Nuevo León. El caso es investigado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes buscan al padrastro del menor, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Luis Leobardo, de un año de edad, quien habitaba en la colonia Portal de Lincoln, en García. De acuerdo con la información relacionada con el caso, los resultados de la autopsia revelaron que el pequeño presentaba una fuerte contusión en el abdomen, además de diversas lesiones en el cuerpo y el cráneo, las cuales habrían contribuido a su muerte.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer quiénes pudieron estar involucrados en las agresiones contra el menor. Hasta el momento, el padrastro no ha sido detenido, por lo que continúan las labores para localizarlo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el domicilio donde habitaba el niño ya había sido objeto de investigaciones y cateos por parte de las autoridades en meses anteriores, particularmente durante mayo y junio, por presuntos delitos contra la salud.

Sin embargo, pese a las intervenciones realizadas en el inmueble, el hombre habría permanecido en libertad. Las circunstancias de esas actuaciones y su posible relación con la actual investigación deberán ser aclaradas por las autoridades correspondientes.

Además de las lesiones físicas, las primeras indagatorias apuntan a posibles antecedentes de maltrato infantil y descuido en la atención de algunas enfermedades que presentaba el pequeño. Estos elementos forman parte de las líneas de investigación para establecer si el niño era víctima de violencia familiar de manera recurrente.

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La Fiscalía deberá determinar también si existió responsabilidad de otras personas, incluida la madre del menor, así como el grado de participación que pudiera corresponder a cada una, en caso de confirmarse alguna conducta delictiva.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la muerte del bebé, localizar al padrastro y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias.