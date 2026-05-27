Roban Combustible y Provocan Fuga en Ducto en El Carmen, Nuevo León

El robo de combustible provocó una mega fuga de hidrocarburo en un ducto ubicado en el municipio de El Carmen, Nuevo León, durante la mañana del miércoles 27 de mayo. El hecho generó el despliegue de las autoridades cerca de las instalaciones de la empresa de Panel Rey.

Fueron trabajadores de la zona quienes reportaron el daño, después de detectar un fuerte olor a hidrocarburo y una corriente de combustibles, en un predio por donde pasa el ducto de 10 pulgadas, que baja desde el municipio de Santa Catarina, pasa por los municipios de García y Escobedo, en Nuevo León, y continúa con dirección a al estado de Coahuila.

Realizan labores para reparar fuga de ducto en El Carmen

Tras el reporte de la fuga de hidrocarburo, personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de El Carmen, acudieron al sitio. Con la finalidad de realizar una reparación, los trabajadores federales hicieron una excavación en un diámetro de al menos 10 m para encontrar el daño y repararlo lo más pronto posible.

Al rededor del medio día del miércoles 27 de mayo, personal del Sector Ductos Monterrey comenzó con la reparación y revisión del aparato de nombre Diablo, detector de este tipo de situaciones y fugas ocasionadas por el "huachicoleo" que se registra en México, y cada vez con mayor constancia en Nuevo León.

Respecto a los presuntos responsables de la fuga y robo del combustible, las autoridades informado que no han logrado localizarlos ni identificarlos, a pesar de que realizaron un recorrido a lo largo del perímetro donde ocurrió el huachicoleo en el municipio de El Carmen.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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