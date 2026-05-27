Roban Combustible y Provocan Fuga en Ducto en El Carmen, Nuevo León

Un mega fuga de hidrocarburo fue provocada por presuntos "huachicoleros" en el municipio de El Carmen, Nuevo León

Toma aérea de fuga de combustible en El CarmenFoto: N+

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Robo de combustible provoca mega fuga en El Carmen, Nuevo León. Autoridades y PEMEX trabajan para reparar el daño.

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