Roban Joyería en Plaza Comercial de Guadalupe; Robo Supera los 1.5 Millones de Pesos

Una banda de ladrones perpetró un robo millonario la noche del lunes 25 de mayo en una joyería ubicada al interior de una plaza comercial del municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas en un negocio localizado sobre la avenida Pablo Livas e Israel Cavazos, dentro de la Plaza Sun Mall, en la colonia Tres Caminos.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres con el rostro cubierto ingresaron al establecimiento y rápidamente sometieron a la empleada que se encontraba en el lugar. Aunque la trabajadora intentó escapar y pedir ayuda, fue retenida por los delincuentes mientras cometían el atraco.

Se llevan más de 1.5 millones de pesos

Los presuntos responsables rompieron los vitrales del negocio para sustraer diversas piezas de joyería y artículos de alto valor. Trascendió que el monto de lo robado supera los 1.5 millones de pesos.

Tras obtener el botín, los sujetos huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la zona.

Elementos de la policía municipal y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Además, cámaras de seguridad de la plaza captaron el rostro de al menos uno de los delincuentes, material que ya es analizado por las autoridades como parte de las indagatorias para dar con el paradero de la banda involucrada en el robo.