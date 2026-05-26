Roban Joyería en Plaza Comercial de Guadalupe; Robo Supera los 1.5 Millones de Pesos

Un grupo de delincuentes armó un violento robo en una joyería ubicada dentro de una plaza comercial en Guadalupe.

Ladrones robando en joyeríaFoto: N+

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Robo millonario en Guadalupe: una banda armada irrumpe en joyería y huye con más de 1.5 millones de pesos. Las autoridades analizan videos para dar con los culpables.

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