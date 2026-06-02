A casi más de un año de que varias jóvenes presentaran cuatro denuncias formales en contra de Damazo “N”, exentrenador de gimnasia, por los delitos de abuso, autoridades de investigación en Nuevo León ya dieron a conocer la fecha en que se llevará un juicio penal en contra del sujeto.

Será este próximo 21 de agosto de 2026, en punto de las 9:00 de la mañana, cuando se lleve este juicio oral en línea para determinar la situación jurídica del exentrenador Damazo “N” luego de ser acusado de cometer los presuntos delitos de de atentados al pudor, abuso, acoso y corrupción de menores.

Hasta el momento se cuenta con cuatro carpetas de investigación abiertas en contra del hombre, pero luego de que se diera a conocer este caso, surgieron nuevas denuncias, por lo que no se descarta que continúen las investigaciones correspondientes contra Damazo “N”.

Continúa bajo arresto Damazo “N” en Apodaca

Este caso se dio a conocer durante el movimiento del 8M del 2025, momento en que varias mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso cuando eran menores de edad y asistían a clases de gimnasia. Las afectadas señalaron que el responsable de estas agresiones se trataba de Damazo “N”, por lo que acudieron con las autoridades correspondientes para presentar una denuncia formal.

Luego de llevar a cabo varias investigaciones en contra del exentrenador de gimnasia, se giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que fue detenido y recluido en un penal ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Se espera que sea este próximo mes de agosto cuando se determine la situación legal de Damazo “N”.