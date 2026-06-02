Tendrá Juicio Damazo "N", Exentrenador Acusado de Abuso en Nuevo León; Esta es la Fecha

A un año de que comenzara el caso, Damazo "N" tendrá un juicio penal, momento en el que se determinará su situación legal sobre estas acusaciones

Damazo "N" detenidoFoto: FGJNL

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A un año de las denuncias, Damazo 'N' enfrentará juicio por abuso el 21 de agosto de 2026. ¿Qué pasará con el exentrenador? Infórmate aquí.

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