Vinculan a Dos Mujeres por Golpear y Robar a Hombre en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que fueron vinculadas a proceso las dos mujeres señaladas de golpear y presuntamente robar las pertenencias de un hombre en el centro de Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre, cuando la víctima se encontraba esperando un camión urbano sobre la avenida Cuauhtémoc, entre las calles Aramberri y Ruperto Martínez, en el primer cuadro de la ciudad.

En ese punto, ambas mujeres presuntamente agredieron físicamente al hombre, situación que quedó registrada por las cámaras de vigilancia del C4. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia alertaron a los uniformados, quienes acudieron al lugar para atender el reporte.

A partir de estos hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la presunta participación de las señaladas.

La Fiscalía de Nuevo León identificó a las mujeres como Marlen `N´, de 40 años, y Johana `N´, de 29 años, quienes fueron imputadas por el delito de robo calificado ejecutado con violencia.

Tras la audiencia correspondiente, ambas fueron vinculadas a proceso, por lo que deberán enfrentar el procedimiento judicial mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.

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Como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial, las dos mujeres recibieron prisión preventiva, por lo que permanecerán en un centro de reinserción social del estado durante el desarrollo de su proceso, conforme a lo establecido por las autoridades.

Además, se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá continuar con la recopilación de datos de prueba relacionados con la agresión y el presunto robo.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

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