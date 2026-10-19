Seguridad

Vinculan a Dos Mujeres por Golpear y Robar a Hombre en Monterrey

Cámaras del C4 captaron la agresión contra un hombre

Cámaras del C4 Captan Agresión a Hombre en el Centro de MonterreyMujeres Enfrentan Proceso por Golpear a Hombre en el Centro.Foto: FGNL

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Marlen “N” y Johana “N” recibieron prisión preventiva por presunto robo con violencia en Monterrey.

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