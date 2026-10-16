Educación

Dejan a Criterio de Padres la Asistencia a Clases por Lluvias en Nuevo León

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que las familias podrán decidir si sus hijos acuden a clases ante las lluvias provocadas por el frente frío número 2.

Lluvias en Nuevo León: familias decidirán si sus hijos acuden a clasesAnte las lluvias, asistencia escolar queda a decisión de cada familia

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Aunque las escuelas permanecerán abiertas, las autoridades recomendaron evitar traslados que representen un riesgo para los estudiantes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+