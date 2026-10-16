Dejan a Criterio de Padres la Asistencia a Clases por Lluvias en Nuevo León

Ante las fuertes lluvias que se registran en distintos sectores de Nuevo León por el ingreso del frente frío número 2, la Secretaría de Educación estatal informó que la asistencia a clases este viernes quedará a consideración de madres y padres de familia. La medida busca prevenir accidentes y evitar que estudiantes se expongan a situaciones de riesgo durante sus traslados, debido a que las precipitaciones presentan distinta intensidad en el área metropolitana de Monterrey y otras regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, algunas vialidades podrían presentar encharcamientos, acumulaciones de agua y complicaciones para circular, por lo que cada familia podrá valorar las condiciones de seguridad tanto en su colonia como en el trayecto hacia el plantel educativo. La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y particulares. También contempla a las Escuelas Normales y a las instituciones públicas de educación media superior y superior.

Pese a esta medida preventiva, los planteles permanecerán abiertos y las actividades escolares continuarán con normalidad para quienes puedan acudir sin ponerse en peligro. La Secretaría aclaró que la decisión de enviar a los estudiantes deberá tomarse de acuerdo con las condiciones que se presenten en cada zona.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua y avenidas que representen un peligro para peatones y automovilistas. Asimismo, se pidió a directivos, docentes y personal de apoyo extremar precauciones durante sus desplazamientos.

La dependencia señaló que la prioridad es proteger la integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad educativa, ante las condiciones meteorológicas que afectan a diferentes puntos de la entidad.

Además, exhortó a las familias a mantenerse atentas a los avisos oficiales de Protección Civil de Nuevo León y seguir las recomendaciones que se emitan conforme evolucione el pronóstico del tiempo.

Las autoridades educativas reiteraron que la asistencia no debe representar un riesgo para los estudiantes y que la decisión de acudir a clases deberá basarse en las condiciones de seguridad de cada localidad.

Mientras continúen las lluvias, se recomienda a la población mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios en zonas donde existan inundaciones o corrientes de agua.

RR