Manifestación de Empleados del IMSS en Monterrey: Estas Son las Avenidas Cerradas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron bloqueos viales en distintos puntos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como parte de una protesta de carácter nacional.

Una de las vialidades señaladas es la avenida Ruiz Cortines, donde los trabajadores mantienen un bloqueo que afecta la circulación vehicular en la zona. Las manifestaciones también se reportan en las avenidas Lincoln, Universidad y Constitución, puntos que los automovilistas deben tomar en cuenta al momento de planear sus traslados por la ciudad.

La avenida Ruiz Cortines es uno de los puntos donde se registra la movilización de los trabajadores del IMSS, quienes participan en las protestas nacionales, el bloqueo en esta vialidad puede generar afectaciones para los conductores que utilizan esta avenida como parte de sus recorridos cotidianos, ante esta situación, se recomienda a los automovilistas considerar posibles retrasos y tomar precauciones al circular por el sector.

Entre las vialidades señaladas por las manifestaciones se encuentra la avenida Lincoln, otra de las arterias que los conductores deben considerar al desplazarse por Monterrey. Asimismo, se reportan afectaciones en la avenida Universidad, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones de circulación antes de salir de casa.

Estos puntos forman parte de las zonas mencionadas en protesta de los trabajadores del Seguro Social. La avenida Constitución también figura entre las vialidades señaladas por los bloqueos relacionados con las manifestaciones del IMSS.

Debido a la importancia de estas avenidas para la movilidad de Monterrey, las protestas pueden representar complicaciones para quienes se trasladan por distintos sectores de la ciudad.

Los automovilistas deben considerar las siguientes vialidades ante los reportes relacionados con las manifestaciones:

Avenida Ruiz Cortines.

Avenida Lincoln.

Avenida Universidad.

Avenida Constitución.

Hasta el momento, la información proporcionada señala estas cuatro avenidas como puntos relacionados con las protestas nacionales de los trabajadores del IMSS. No se especifican horarios de cierre, duración de los bloqueos ni rutas alternas confirmadas.

Con información de Lupita Sanchez / Noticias N+

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