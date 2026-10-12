Sociedad

Manifestación de Empleados del IMSS en Monterrey: Estas Son las Avenidas Cerradas

Los trabajadores volvieron a bloquear diversos puntos de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales

Manifestación trabajadores del IMSS en MonterreyTrabajadores del IMSS cerraron la circulación de la avenida Ruiz Cortines. Foto: N+

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Las manifestaciones de trabajadores del Seguro Social generan afectaciones viales en distintos puntos de Monterrey. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por las avenidas reportadas.

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