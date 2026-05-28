Pide Licencia Edil de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, Tras Disparos en Bloqueo de CNTE

Esaú López pidió licencia de forma indefinida como alcalde de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, luego de intervenir en un desalojo contra un bloqueo de la CNTE en el que, presuntamente, civiles y policías realizaron disparos para reprimir la manifestación.

"En cumplimiento a mis valores y principios he tomado la decisión de pedir licencia de manera indefinida al cargo público de presidente municipal constitucional del municipio de San Pablo Villa de Mitla con el objetivo que las autoridades competentes realicen el esclarecimiento de los hechos suscitados el día de hoy en el bloqueo carretero de nuestro municipio", informó.

"Lo hago desde la convicción de que ningún puesto vale más que la verdad y de que ninguna autoridad debe convertirse en obstáculo para que la justicia cumpla su función", añadió el morenista.

La tensión provocó que la Sección 22 de la CNTE se retirara del diálogo que sostenía con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.

"Se agruparon con armas de fuego larga, escopetas, y andaba ahí un cuerno de chivo", dijo un integrante del magisterio disidente.

"Esta manifestación pacífica de la Sección 22 jamás va a caer en confrontación, al contrario, los compañeros decidieron, ante la incertidumbre y el miedo a los disparos, decidimos retirarnos", agregó.

Los docentes de la coordinadora acusaron una agresión a sus compañeros y se dirigieron a Reforma y el Eje 1 Poniente para realizar un mitin.

¿Qué pasó en Valle de Mitla?

Pobladores de San Pablo Villa de Mitla desalojaron a golpes, pedradas y hasta balazos, al contingente de la CNTE que había llegado hasta ese punto, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, para instalar un bloqueo carretero e interrumpir el tránsito hacia el Istmo de Tehuantepec.

Durante varios minutos, la violencia se fue incrementando, hasta que los integrantes de la CNTE decidieron replegarse e instalar el bloqueo, a varios kilómetros del municipio.

La dirigencia seccional culpó directamente de la agresión al alcalde Esaú López Quero, quien aseguró que la inconformidad de los pobladores se salió de control porque los manifestantes no quisieron dejar libre la carretera a Mitla para que pudieran ingresar los turistas. Incluso acusó la presencia de "gente infiltrada".

Igual se reportó la retención de personas, tanto de los pobladores, como por parte de los maestros. Asimismo, se indicó que hubo personas lesionadas.

La Fiscalía General de Oaxaca abrió una carpeta de investigación luego de que se difundieran videos de los disparos para replegar a los manifestantes. Igual se observa que hubo confrontación a golpes.

"En dichas grabaciones se observa a personas civiles, así como a individuos que portan uniformes policiales, quienes presumiblemente habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar, en un aparente intento por dispersar la protesta", señaló la FGE.

Los docentes dijeron que acordaron dejar el paso libre, pero estaban en proceso de organizarse cuando fueron agredidos. En represalia, los integrantes de la Sección 22 prendieron fuego a un tractocamión en la carretera federal 190. El chofer logró ponerse a salvo y grabó su vehículo con la cabina envuelta en llamas.

Trabajadores que iban a bordo de otro camión, que transportaba tierra, ayudaron a sofocar el fuego, lanzando parte de la carga. Otro hombre también apoyó, utilizando un extintor.

En la CDMX, los líderes de la CNTE se retiraron del diálogo en Segob alrededor de las 14:00 horas. Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la Sección 22, dijo que no podían continuar con negociaciones mientras eran víctimas de ataques.

"Hemos interrumpido la mesa de justicia que se instaló aquí, hace unos momentos en la Secretaría de Gobernación por los hechos que están aconteciendo de manera violenta hacia nuestros compañeros que están movilizados en nuestro estado.

"En particular, en este bloqueo carretero que se realiza con direcciones hacia Villa de Mitla. (El alcalde) llegó a donde estaban nuestros compañeros en este bloque a amenazar que deberían de quitar este bloqueo", dijo.

Por la noche, la dirigente afirmó que no fue ningún enfrentamiento, sino un ataque directo al magistero.

"No fue un enfrentamiento, fue una agresión directa hacia nuestros compañeros que se encontraban movilziados en la carretera a Mitla", dijo.

"No fue un enfrentamiento porque nuestros compañeros no llevaban armas, pero quien si llevaba las armas, quien si estuvo ahí fue el presidente municipal Esaú López, este funcionario es el responsable directo de las agresiones al magisterio democrático de la Sección 22", acusó.

Al momento, las autoridades federales no se han posicionado por este caso.

ASJ