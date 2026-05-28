Pide Licencia Edil de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, Tras Disparos en Bloqueo de CNTE

La tensión provocó que la Sección 22 de la CNTE se retirara del diálogo que sostenía con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación

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Dispersan a Tiros a Integrantes de la CNTE en Oaxaca; Coordinadora Abandona Mesa de Diálogo

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Tensión en Oaxaca: Edil de San Pablo Villa de Mitla se retira tras violencia en bloqueo de la CNTE. ¿Cómo se desató el conflicto? Infórmate.

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