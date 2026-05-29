Matan a Maestro de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca; Siguen Protestas en CDMX

El maestro Lauro Arturo Morales Bautista, integrante de la Sección 22 de la CNTE fue asesinado en Oaxaca; esto sabemos del caso

Matan a maestro de la Sección 22 de la CNTE en OaxacaFoto: Especial
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