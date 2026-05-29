Matan a Maestro de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca; Siguen Protestas en CDMX

Un maestro de la Sección 22 de la CNTE, identificado como Lauro Arturo Morales Bautista, fue asesinado en Oaxaca; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad de El Zarzal del municipio de Santiago Jamiltepec, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el hallazgo de un hombre con varias lesiones e inconsciente.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en el Aeropuerto de Oaxaca? Bloqueo de la CNTE Complica Acceso

Una vez que llegaron al punto señalado, sólo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso.

¿Qué pasó con el maestro Lauro Arturo en Oaxaca?

Las investigaciones por este caso están a cargo de las autoridades. Los testigos relataron a medios locales que el hombre, presuntamente fue interceptado por sujetos armados, quienes posteriormente le dispararon en varias ocasiones.

Más tarde se identificó a la víctima como el maestro Lauro Arturo Morales Bautista, quien daba clases en la Escuela Secundaria Técnica Número 124, ubicada en San Andrés Huaxpaltepec.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Quinto Día de Protestas de Integrantes de la CNTE en CDMX; Alternativas Viales

Despiden al maestro de la CNTE asesinado

En el patio de la Secundaria Técnica 124, compañeros docentes, administrativos y alumnos, realizaron un homenaje de cuerpo presente al maestro Lauro Arturo Morales Bautista.

A través de su página escolar, dieron a conocer imágenes del momento en el que llevaron los restos del profesor hasta el aula donde todos los días daba clases. Asimismo, se observa su féretro rodeado con flores de varios colores.

“Agradecemos a los presentes: alumnos, exalumnos, padres de familia y amigos personales del profesor que se dieron cita en nuestra institución para dar el último adios al maestro que de una u otra forma dejó una huella en nuestras vidas”, afirmó la institución.

El maestro Lauro Arturo Morales Bautista, formaba parte de la Sección 22 de la CNTE, quienes en este momento realizan diversas manifestaciones en Oaxaca y en la CDMX, con la finalidad de que las autoridades atiendan sus demandas relacionadas con mejores condiciones de trabajo.

Segob y SEP se Reúnen con la CNTE

De hecho, esta tarde la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; el titular de la SEP, Mario Delgado, así como el director del ISSSTE, Martí Batres, se encuentran en reunión con integrantes de la Sección XXII de la CNTE, para continuar con una mesa de diálogo.

“En la búsqueda de acuerdos que beneficien a la comunidad educativa”, afirmó la funcionaria.

EPP