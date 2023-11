N+ Podcast La Cueva de Álvaro | Ricardo Margaleff, Plutarco en '¿Tú Crees?'

El actor Ricardo Margaleff, protagonista de la serie ¿Tú crees?, el spin-off de Una familia de diez, visita la Cueva de Álvaro y nos habla de su pasión por la comedia, un género “que disfruta muchísimo” y de su personaje “Plutarco López”.

Ricardo Margaleff cuenta cómo conoció al productor Jorge Ortiz de Pinedo y cómo ha sido su trabajo con éste. El comediante narra, además, cómo nació ¿Tú crees? y cuáles son las diferencias de esta serie con Una familia de diez.

Con información de N+

AAE