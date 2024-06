Podcast N+ | Gripe Aviar, ONG Denuncia a Meta y SpaceX Lanza su Starship

En el N+ Podcast de hoy, te contamos que la OMS informó que en México se registró la primera muerte por gripe aviar AH5N2. Sin embargo, la Secretaría de Salud criticó el comunicado y rechazó que el paciente haya muerto por gripe aviar.

Por otra parte, la ONG europea NOYB None Of Your Business demandó a Meta ante 11 países europeos por uso de datos personales de los usuarios para crear modelos de inteligencia artificial.

Finalmente, el cohete Starship, considerado el más grande del mundo de la empresa SpaceX, de Elon Musk, despegó en Texas y logró regresar a la Tierra con éxito y sin explotar, lo que abre una nueva era para las misiones espaciales.

Entérate de todos los detalles en este capítulo de N+ Diario, un producto de N+ Podcast, en el que abordamos las tres noticias más importantes del día.

