N+ Podcast Política Déjà Vu | La Teoría del Fraude Electoral en México, ¿Una ‘falsa narrativa’?

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso nos habla de la teoría del fraude electoral en México, luego de que en las elecciones del pasado 2 de junio, la oposición anunciara que impugnaría los resultados.

La periodista nos cuenta que, si bien había expectativa ante un triunfo de Morena, no se esperaba que fuera tan arrollador. Los dirigentes de la oposición no lo podían creer y no tardaron en salir para decir que había habido un fraude. No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que todo esto se trataba de una “falsa narrativa”.

¿Es ésta la primera vez que se señala un fraude en la elección presidencial? Política Déjà Vu buscó en el pasado, en otras elecciones, y llegó al proceso electoral de 2006, cuando se enfrentaron por la Presidencia los candidatos Felipe Calderón, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces del PRD, cuyos resultados fueron muy cerrados y hasta cuestionados.

Noticia relacionada: N+ Podcast Política Déjà Vu | Resultados de Elecciones 2024 en México ¿Quién Ganó?

¿Qué nos dice la historia sobre las denuncias de fraude electoral? ¿Para qué se utiliza esta narrativa en la política? Sobre el tema, Fernanda Caso platicó con Ciro Murayama, exconsejero del INE.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de Política Déjà Vu y mantenerte actualizado en N+ con toda la información política de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+

AAE